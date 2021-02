Diego Simeone impressionné par le retour express de Yannick Carrasco

Touché par le Covid-19, le Diable Rouge a rapidement retrouvé ses sensations.

À peine débarrassé du Covid-19, Yannick Carrasco était déjà de retour dans le onze de base de l'Atletico, samedi à Grenade. Et pour cause: DIego Simeone a dû faire sans quatre absents de marque (Joao Felix, Thomas Lemar, Moussa Dembélé et Hector Herrera) tous en quarantaine.

Mais El Cholo était ravi de voir le niveau auquel ont presté ses 'revenants'. "Yannick Carrasco et Mario Hermoso sont restés 14 jours à la maison sans s'entraîner avec le groupe. J'ai moi-même été contaminé et je sais à quel point ils ont dû travailler dur pour être prêt pour ce match", se réjouit le coach des Colchoneros.

Et Diego Simeone sait aussi qu'il aura encore besoin d'eux: l'Atletico affrontera Levante à deux reprises en championnat, avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, mardi prochain.