"Sergio Ramos va quitter le Real"

Le feuilleton "Sergio Ramos" serait en train de prendre fin.

Sergio Ramos vdevrait donc bel et bien quitter le Real Madrid en fin de saison. C'est en tout cas ce qu'a affirmé dans l'émission El Chiringuito le journaliste Josep Pedredrol : "Je ne vois aucune possibilité pour que Sergio Ramos reste au Real Madrid. (...) Sergio Ramos s'en va, il s'en va. La grande question est de savoir quand il dira qu'il s'en va, et où il s'en ira." Le défenseur espagnol souffre de la politique du Real Madrid avec les joueurs de plus de 30 ans.

Florentino Pérez, le président du club, ne souhaite pas les faire prolonger plus d'une année. Sergio Ramos, lui, demande deux ans de contrat, à 34 ans, et un salaire d'au moins 12 millions d'euros. Ayant toujours accordé sa priorité au Real Madrid, son club depuis 2005, Sergio Ramos regarderait actuellement les propositions d'autres clubs, comme le PSG. Cette saison, Sergio Ramos a disputé 18 rencontres avec son équipe, pour 3 buts et 1 passe décisive. Actuellement, le joueur est blessé.