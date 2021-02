Wouter Vrancken savoure : "C'est une sensation fantastique"

Alors que Malines se dirigeait vers une défaite au Beerschot après un but marqué par Holzhauser sur penalty à la 52e, le KaVé a planté deux buts durant les arrêts de jeu via Walsch (90e) et Druijf (90e+4) . Les Sang et Or étaient heureux à l'issue de la rencontre.

Malines poursui sur sa lancée et affiche un très beau bilan de 25 sur 30 avec cette nouvelle victoire au Beerschot. Le KaVé a fait mouche durant les arrêts de jeu avec deux buts qui permettent de repartir du Kiel avec les trois points. "C'est une sensation fantastique. Nous avons concédé très peu d'occasions et nous en avons créé de très bonnes de notre côté. Si vous êtes toujours mené 1-0 dans les 5 dernières minutes à cause d'un penalty absurde, c'est très bien si vous pouvez renverser la situation. Dans les quinze dernières minutes, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain", a confié Wouter Vrancken à l'issue de la rencontre. "Je dois féliciter mes joueurs. Nous sommes revenus d'une situation difficile. Les garçons ont eu la volonté de gagner eux-mêmes et de ne pas laisser l'autre équipe marquer. C'est une bonne attitude et vous pouvez voir du beau football. Quand cela est récompensé, c'est très gratifiant", a conclu le T1 de Malines.