Clap 300 pour Romelu Lukaku: dix buts qui ont marqué sa carrière

Romelu Lukaku a ajouté une sacrée ligne à son palmarès en plantant, dimanche soir, le 300e but de sa carrière professionnelle. D'Anderlecht à l'Inter en passant par les Diables, West Brom, Everton et Man U, retour en image sur dix buts qui ont marqué la carrière du sérial buteur belge.

22 août 2009, l'acte de naissance

Romelu Lukaku a tout juste 16 ans, lorsqu'il fait ses débuts avec le Sporting d'Anderlecht, à l'occasion d'un test match contre le Standard (24 mai 2009). Il inscrira le tout premier but de sa jeune carrière quelques mois plus tard. Monté à la 69e minute d'un match contre le Essevée, Big Rom' profite d'un assist de Mbark Boussoufa dans les tout derniers instants de la rencontre pour conforter la victoire du Sporting à Zulte Waregem (69e). Il quittera le Parc Astrid par la grande porte, près de deux ans plus tard, avec un titre de champion de Belgique à son palmarès et 42 buts à son compteur.

19 mai 2013, un adieu royal

Si c'est Chelsea qui était venu le chercher à Anderlecht, c'est avec West Bromwich Albion que Romelu Lukaku a commencé à séduire la Premier League. Prêté au terme d'une première saison difficile à Londres, Big Rom' explose avec les Baggies. 17 buts et sept assists pour sa première grosse saison en Angleterre. À l'image de ses adieux: lors de son tout dernier match pour WBA, Lukaku monte à la mi-temps et inscrit un triplé contre le nouveau champion d'Angleterre, Manchester United, qui salue ce jour-là son coach légendaire. Ce palpitant partage (5-5) était en effet le dernier match de la carrière d'entraîneur de Sir Alex Ferguson.

11 octobre 2013, premier frisson diabolique

S'il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire, et l'incontestable numéro 9, des Diables Rouges, Romelu Lukaku n'a pas toujours fait l'unanimité en équipe nationale. Il a longtemps dû ronger son frein sur le banc alors que Christian Benteke cassait la baraque à la pointe de l'attaque belge. C'est un soir d'octobre 2013, sur la pelouse détrempée du Stade Maksimir de Zagreb, qu'il a commencé à inverser la tendance. Ce soir-là, Romelu Lukaku met le feu dans la défense croate, il inscrit ses deux premiers buts en match officiel pour l'équipe nationale et envoie la Belgique en Coupe du monde. Après 12 ans d'attente. Inoubliable.

13 mars 2016, un solo magique contre les Blues

Jusqu'ici, c'est avec Everton que Romelu Lukaku a marqué le plus. 87 buts en 166 rencontres pour les Toffees. Et parmi ces 87 réalisations, le Diable Rouge a souvent désigné son solo contre Chelsea comme le plus beau. Ce superbe but, d'ailleurs élu but de la saison en FA Cup, avait permis à Everton de dompter les Blues, mais pas d'aller au bout. Lukaku et ses partenaires avaient finalement courbé l'échine, en demi-finale, contre le futur lauréat... Manchester United.

6 mars 2019, Paris au tapis

Les deux saisons passées à Manchester United ne resteront sans doute pas comme les plus belles de la carrière en club de Romelu Lukaku, mais le Belge, auteur de 42 buts en 96 matchs disputés avec les Red Devils, a tout de même trouvé quelques occasions de réjouir les supporters mancuniens. À l'image du doublé planté sur la pelouse du PSG, qui avait permis à Man U de surmonter un retard de deux buts pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2018-2019.

1/8 finale retour C1 2019 : PSG 1-3 Man United



Paris a deux buts d’avance et contre l’équipe B de Man U. Mais sera mené 1-2 à la MT à cause des erreurs de Kehrer sur cette passe pour Lukaku, et une erreur de Buffon pour le doublé de Lukaku, Bernat avait égalisé. 1-2 à la MT pic.twitter.com/m85Ljb4uCd — Raphael Chader (@RaphChader) December 29, 2020

21 septembre 2019, un derby pour conquérir Milan

Arrivé en Lombardie début août 2019, Romelu Lukaku n'aura pas tardé à se mettre le public milanais dans la poche. Il marque dès ses deux premiers matchs de Serie A. Mais c'est lors d'un derby que Romelu Lukaku a sans doute définitivement conquis le cœur des supporters nerazzurri.

Dès son quatrième match de Serie A, le Diable Rouge croise la route du grand rival milanais. Et il trouve l'ouverture à la 77e minute de jeu. Le début d'une belle histoire d'amour entre Big Rom' et les derbys de la Madonnina: Lukaku a croisé la route des Rossoneri à quatre reprises, il a inscrit quatre buts. On attend d'ailleurs le derby de dimanche prochain avec impatience. Un match qui, en plus, sera crucial dans la course au titre.