Débuts presque parfaits pour Michel Vlap en Allemagne; "Fantastique, mais..."

Michel Vlap s'est régalé contre le Bayern, mais il a tout de même un petit regret.

C'est donc à Munich, contre le grand Bayern, que Michel Vlap aura vécu les premières minutes allemandes de sa carrière et il avait des étoiles dans les yeux après la rencontre. "C'est fantastique de jouer ici. Il suffit de voir le stade. Et puis, tu joues contre des joueurs que tu n'affrontes qu'à FIFA normalement. Incroyable."

"Le sentiment qu'on pouvait gagner"

Incroyables, comme les premières minutes en Bundesliga du Néerlandais. Il n'a pas seulement affronté le Bayern: buteur, puis passeur décisif, il a aussi fait mal au tout récent champion du monde des clubs.

Au point d'afficher quelques regrets. "Si on nous avait dit avant la rencontre qu'on prendrait un point sur la pelouse du Bayern, on aurait signé à deux mains. Mais on a eu deux fois deux buts d'avance. Donc, on a le sentiment qu'on pouvait gagner", estime-t-il.