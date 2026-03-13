Avec le soutien d'un Diable Rouge local : Tournai a un nouveau club né des cendres du précédent !

Le FC Tournai est mort, vive... le Tournai FC ! Alors que la faillite du RFC Tournai avait été déclarée, un nouveau projet est né de ses cendres.

Récemment, la mauvaise nouvelle tombait et secouait le football hennuyer : le RFC Tournai, qui évoluait encore en D2 belge il y a une quinzaine d'années et évoluait cette saison en D2 ACFF, était déclaré en faillite. En raison d'énormes soucis financiers et d'une gestion chaotique, l'administrateur du club, mis sous tutelle, avait décidé de débrancher la prise.

La seule solution pour que le club renaisse de ses cendres était qu'un projet fiable soit mis en place par des investisseurs locaux. L'Avenir rapporte que c'est chose faite : le Royal Tournai FC va voir le jour. Il est emmené par un président, Patrick Meurant, et un nouveau Conseil d'administration.

C'est la RUS Tournaisienne, club de la ville évoluant en P3, qui reprendra donc le matricule 26 du club Sang & Or. Des couleurs traditionnelles qui, par contre, disparaîtront bel et bien : le Royal Tournai FC évoluera en rouge et blanc. On ignore donc si le Stade Luc Varenne sera repeint pour l'occasion.

Redémarrage en P1 ou P2, et Laurent Depoitre en soutien !

Le club ne rédemarrera donc pas tout en bas de l'échelle du football belge, mais en P1 ou en P2, rapporte Meurant dans les colonnes de L'Avenir, en fonction des discussions avec l'ACFF. L'objectif est par contre de remonter, à terme, en D1 ACFF, soit une division plus haut que le RFC Tournai cette saison.



Enfin, dernière surprise, et non des moindres : parmi les soutiens de ce Tournai FC new look, on retrouve un certain... Laurent Depoitre ! L'ancien Diable Rouge (une cap), désormais retraité, est venu au secours de son club formateur. "Je le fais avec plaisir, je n'oubie pas que j'ai porté les couleurs du club", déclare-t-il dans L'Avenir. On ignore précisément quelle forme prendra le soutien de l'ex-Gantois... et pourquoi pas rechausser les crampons ?