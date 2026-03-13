Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa
L'Antwerp savait que Senne Lammens allait partir et avait déjà anticipé tôt l'été dernier avec l'arrivée du Japonais Brandon Nozawa. Ce dernier brille parfois, mais a aussi des passages à vide.

Hein Vanhaezebrouck avait été très clair au moment du transfert : l'ancien entraîneur de La Gantoise s'était dit, dans le Nieuwsblad, "déjà fan" du gardien japonais dès sa signature, assurant qu'il pouvait vite devenir le meilleur gardien de notre championnat. 

Pour l’instant, Nozawa n’en est pas encore là, mais il laisse parfois entrevoir ce que Vanhaezebrouck voit en lui. Comme le week-end dernier contre La Louvière, par exemple. Le portier japonais a été le seul point positif du Great Old dans un match qu’ils auraient normalement toujours dû perdre.

Nozawa encore trop souvent à la faute 

À 23 ans, le gardien alterne des prestations solides avec des rencontres où il commet encore trop d’erreurs. Contre Westerlo, par exemple, dans un match certes perturbé par la neige. Ou lorsqu’il a dégagé un ballon en pleine tête de Vincent Janssen. Ou encore lors du match à domicile contre la lanterne rouge Dender.

Les exemples ne manquent pas pour montrer que le gardien d’1m93 doit encore... grandir pour devenir un dernier rempart vraiment fiable. L'été prochain, la défense de l'Antwerp sera une nouvelle fois, très probablement, remaniée ; Nozawa devra amener la sérénité nécessaire. 

