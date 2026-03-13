La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

Cette Finalissima entre l'Argentine et l'Espagne fait décidément couler beaucoup d'encre. La rencontre serait désormais en danger d'annulation.

La rencontre opposant le vainqueur de la dernière Copa America, l'Argentine, au vainqueur du dernier Euro, l'Espagne, était programmée au 27 mars prochain au Stade Lusail de Doha, au Qatar. Mais en raison des tensions au Moyen-Orient, il ne sera pas possible d'accueillir cette rencontre dans la capitale.

Une solution est alors recherchée par l'UEFA, qui avait exprimé dans un communiqué il y a quelques jours qu'aucun accord n'avait encore été trouvé. Ce jeudi, la radio espagnole Cadena COPE a finalement révélé que le match se disputerait au Bernabéu de Madrid.

L'Argentine s'oppose à ce que la rencontre se joue à Madrid

Un accord avait été trouvé pour disputer la Finalissima dans cette antre, mais la Fédération argentine de football refuse que la rencontre se dispute dans la capitale espagnole. Les hommes de Luis de la Fuente auraient en effet l'avantage du terrain, jouant à domicile.

À ce stade, il n'y aurait donc toujours pas d'accord entre la RFEF et l’AFA. Les choses devront cependant rapidement évoluer, sans quoi le match pourrait être annulé. Un réel danger d'annulation existerait selon Cadena COPE.

Pour l'instant, la date du 27 mars est par contre bien maintenue. Reste à voir où se jouera finalement cet affrontement. Des villes comme Londres (Angleterre), Milan (Italie), Rome (Italie) ou encore Rabat (Maroc) ont été évoquées.