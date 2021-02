La lune de miel est terminée: Neville s'en prend à Thomas Tuchel

Chelsea reste sur un bilan assez positif et s'est une nouvelle fois imposé ce lundi soir à Newcastle.

Lundi soir, Chelsea s’est imposé face à Newcastle (2-0) en Premier League. Dans cette rencontre, l’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a surpris son monde en relançant le gardien Kepa Arrizabalaga (26 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) aux dépens d’Edouard Mendy (28 ans, 19 matchs en Premier League cette saison). Une gestion incompréhensible aux yeux de Gary Neville, autant critique à l’égard du coach des Blues que du portier espagnol.

"Je dois dire qu'il ne ressemble pas à ce que je pense d'un gardien de but, voué à être dominant dans tous les domaines. Arrizabalaga n'avait pas l'air d'un grand gardien de but et, honnêtement, je pensais qu'il serait remplacé et déjà parti pour toujours. C'est probablement l'arrogance d'un manager de haut niveau qui pense pouvoir rendre meilleur tout le monde en travaillant, alors que le dernier manager n'y arrivait pas", a déploré le consultant de la chaîne Sky Sports.