Upamecano au Bayern : Hans-Dieter Flick s'en frotte déjà les mains

Le champion d'Allemagne en titre va s'attacher les services de l'international français en payant sa clause libératoire, fixée à 42 millions d'euros.

Dimanche, le Bayern Munich a confirmé la signature du défenseur central du RB Leipzig Dayot Upamecano (22 ans, 19 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) pour le prochain mercato estival. Et l’entraîneur des Bavarois, Hans-Dieter Flick, se frotte déjà les mains.

"A l’image de l’ensemble du club, je suis très heureux de la signature de Dayot. C'est une bonne recrue pour la saison prochaine. Moi, je vis l'instant présent, alors je pense que pour le moment, notre tâche est d'être performant. Tout comme lui avec le RB Leipzig. Et je le connais, mais aussi je sais qu’il sera totalement impliqué sur sa fin de saison à Leipzig", a assuré le coach allemand en conférence de presse, avant le match de Bundesliga contre l’Arminia Bielefeld ce lundi.