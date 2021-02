Après Mbappé, c'est au tour de Rashford de faire la Une du Time

Seuls les phénomènes de société y ont leur place, et c’est donc tout naturellement que Marcus Rashford (23 ans) succède à Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar.

En effet, le Time a mis l’attaquant de Manchester United en Une de son magazine pour annoncer son classement des 100 personnes les plus influentes de la planète. Une "récompense" que le Britannique doit à son travail sociétal salvateur pour lutter contre la pauvreté infantile au Royaume-Uni, lui qui a récemment été fait "Membre de l’ordre de l’Empire britannique" par la reine Elizabeth II.

.@LewisHamilton on @MarcusRashford: "In a year that showed us the power of working together toward a common goal, he was a galvanizing force behind uniting people across the U.K. in the effort to ensure that no child goes hungry" #TIME100Next https://t.co/tyvAbete4G pic.twitter.com/uPQ1tKCZ4S