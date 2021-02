Le frère de Victor Osimhen tacle Gennaro Gattuso

Recruté pour 81,3 millions d'euros l'été dernier en provenance de Lille, l'ancien buteur du Sporting de Charleroi peine à s'imposer à Naples.

Victor Osimhen (22 ans, 14 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas le rendement escompté en Italie et du côté de Naples. Le frère de l'attaquant nigérian a décidé de sortir du bois afin d'en expliquer les causes. Il en a profité pour glisser un tacle à Gennaro Gattuso.

"J'ai l'impression que Naples ne joue pas pour son avant-centre. L'équipe ne le met pas dans ses meilleures dispositions. Tant que ce sera ainsi, lui ne pourra pas marquer les buts que tout le monde attend. Être hors de l'équipe est dommageable. Mais depuis son retour, il n'a pas pu s'exprimer au mieux. Naples doit plus jouer en équipe, et, surtout, plus jouer pour lui", a indiqué Andrew Osimhen pour Radio Marte.