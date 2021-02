Officiel : l'ancien lillois Yohan Cabaye annonce sa retraite

Libre depuis l'été dernier, Yohan Cabaye a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 35 ans.

Yohan Cabaye (35 ans) était libre depuis l'été dernier et la fin de son bail à Saint-Étienne. Alors qu'il était cité dans plusieurs clubs et notamment en MLS, l'ancien médian du LOSC et du PSG, champion de France en 2011, 2014 et 2015, a annoncé via un communiqué qu'il prenait sa retraite. Cabaye avait également porté le maillot français à 48 reprises, participant à 2 Euro et une Coupe du Monde.