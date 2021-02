Les trois indésirables du Real pour ouvrir le mercato estival

Le Real n'est pas au mieux financièrement, on le sait. Du coup le mercato estival dépendra des sorties.

Très discret depuis deux saisons sur le marché des transferts, le club merengue ambitionne de réaliser un gros mercato cet été pour renouveler une partie de son effectif et ce malgré le contexte économique compliqué lié au Covid. Selon les informations révélées par ABC, le club merengue aurait l’intention de remplir ses caisses avant de passer à l’action et plusieurs joueurs devraient être poussés vers la sortie, quitte à les vendre en dessous de leur cote sur le marché. Trois joueurs ont d’ores et déjà été ciblés, à savoir Gareth Bale, Marcelo et Isco.

Les trois membres de l’effectif merengue ont la particularité d’arriver en fin de contrat en juin 2022 mais surtout leurs salaires pèsent très lourds sur les finances du club alors que Zinedine Zidane ne compte pas sur eux pour la saison prochaine. En dernier recours, le président madrilène Florentino Pérez serait même prêt à les libérer de leur dernière année de contrat pour pouvoir tourner définitivement la page. Le Brésilien a toujours la cote auprès de la Juventus Turin où il pourrait retrouver un certain Cristiano Ronaldo.