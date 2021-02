Lukaku, Duc de Milan : les chiffres record du Diable en derbies de la Madonnina

Romelu Lukaku était à nouveau le héros du derby milanais ce week-end. Une habitude prise par le Belge, qui rentre tout simplement dans l'histoire de ces légendaires derbies de la Madonnina.

Plusieurs mots ont été utilisés pour définir le champion de Milan, par Zlatan comme par Lukaku ou la presse : Roi, Empereur, Dieu. Pourtant, historiquement, Milan était un duché : de Jean Galéas Visconti (1395-1402) à François II (1495-1535), l'ancien État milanais est dirigé par neuf Ducs, qui ne s'attendaient certainement pas à ce que leur héritage passe entre les mains de ceux qui, à leur époque, pratiquaient encore ce qu'on appelait le calcio florentin, vague (et discuté) ancêtre du football moderne.

Romelu Lukaku est donc le nouveau Duc de Milan - on ne dira pas "dixième", car certains sont passés par là entre temps et méritaient déjà cette appellation pour leurs prestations brillantes. Mais ce que Big Rom réalise en derbies de la Madonnina (du nom de la madone dorée qui trône en haut du Duomo milanais) est, en tout cas, inédit : il est le premier joueur (AC et Inter confondus) à avoir marqué dans 5 derbies consécutifs.

Lukaku est le premier joueur de l’histoire à marqué dans chacun de ses 5 premiers Derby et le premier joueur de l’histoire à marqué dans 5 Derby consécutivement.

(Joueurs de l’Inter et AC Milan inclus)



HISTORIQUE 👑⚫️🔵 pic.twitter.com/O5AOrzY0su — Inter Milan 🇫🇷 (@InterMilanFRA) February 21, 2021

Cette saison, déjà, l'Inter et l'AC Milan ont croisé le fer à trois reprises, pour deux victoires des nerazzurri - mais trois buts de Lukaku. La saison passée, lors des deux matchs de championnat, la victoire de l'Inter Milan est signée de la griffe Lukaku - qui marque déjà les esprits en "s'appropriant" San Siro, enveloppant le poteau de corner de son maillot.

La critique la plus fréquente concernant Romelu était, jusqu'à son arrivée à l'Inter, assez justifiée : le Diable avait besoin de briller dans les grands matchs. Sous Conte et sous le maillot noir et bleu, c'est chose faite.