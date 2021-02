Le projet de stade d'Everton approuvé par la ville de Liverpool

Everton va quitter sa légendaire enceinte de Goodison Park et construire un nouveau stade, dont le projet a été approuvé par la ville.

C'est une page d'histoire qui va se tourner : Everton va quitter Goodison Park, où les Toffees évoluent depuis 1892, ce qui en fait l'un des stades de football les plus anciens d'Angleterre. Le projet de construction de nouveau stade a été approuvé par la ville de Liverpool, a annoncé ce mardi le club des bords de la Mersey.

Le futur stade se situera au Bramley-Moore Dock et devrait accueillir jusqu'à 52.888 spectateurs, 15.000 de plus que Goodison Park qui devrait être détruit pour être remplacé par un quartier résidentiel et commercial.