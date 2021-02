Sampaoli: confirmation de Mineiro

L'Argentin se rapproche tout doucement de Marseille.

Attendu du côté de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur de l’Atletico Mineiro, Jorge Sampaoli, a publié une lettre d’adieux lundi et confirmé qu’il quittera son poste jeudi à l’issue du dernier match de la saison contre Palmeiras. Dans la foulée, son club a réagi sur Twitter et informé qu'il a "accepté la décision de l'entraîneur Jorge Sampaoli de mettre fin à son contrat avec le club, à l'issue du championnat brésilien, ce jeudi 25 février."

"Le club remercie l'entraîneur, lui souhaite beaucoup de succès et se sent honoré de l'avoir eu comme entraîneur pendant environ un an", a ajouté l’Atletico Mineiro. Pour rappel, l’actuel 3e du classement a accepté de s’assoir sur la clause libératoire du technicien, fixée à 600 000 euros, en le libérant de ses dix derniers mois de contrat. L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste ne coûtera donc aucune indemnité de transfert à l’OM, avec qui il doit s’engager jusqu’en juin 2023.