Vinicius Junior répond aux critiques et évoque sa relation avec Eden Hazard

Le Brésilien âgé de 20 ans évolue depuis déjà trois saisons au Real Madrid. Un club où il doit gérer la pression, les attentes mais aussi la forte concurrence.

Interrogé par TNT Sports, Vinicius Junior a répondu aux critiques face auxquelles le Real Madrid doit faire face. "C'est toujours très compliqué de jouer sans fans et c'est un peu difficile de s'y habituer. La saison dernière, nous avons réussi à gagner de nombreux matches grâce à notre physique et notre technique. Cette saison sans jouer au Bernabéu est un peu compliquée, les autres équipes ne jouent pas en présence de notre public et la pression est différente. Il y a des hauts et des bas dans la saison et nous devons être préparés et forts mentalement. À Madrid, il y a beaucoup de pression pour tous les joueurs et nous devons être concentrés pour garder la tête froide afin de continuer à poursuivre nos objectifs", a expliqué l'ailier.

Auteur de 28 apparitions (13 titularisations), l'ailier a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. "Je suis content des derniers matches auxquels j'ai pris part. Pour reprendre confiance, gagner et nous rapprocher de notre objectif principal, qui est de gagner des titres. Je deviens peut-être plus mature. Je choisis les bons gestes et j'essaie d'aider l'équipe d'une autre manière", a déclaré l'ancien joueur de Flamengo.

© photonews

Vinicius Junior a évoqué ses relations avec ses coéquipiers dont Eden Hazard, l'un de ses concurrents. "Il y aura toujours de la concurrence. Tout le monde veut jouer et ne pas être laissé de côté. En dehors du terrain, ce sont de très bonnes personnes. Je suis heureux de pouvoir réaliser un rêve, jouer avec Hazard. C'est un grand joueur, j'ai regardé ce qu'il faisait à la télévision et comment il prenait des risques avec le ballon. Pouvoir me battre pour ce poste avec quelqu'un comme lui me rend heureux aussi. Il me donne des conseils, me dit d'être calme et de ne jamais cesser de prendre des risques", a conclu le joueur âgé de 20 ans.