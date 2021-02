🎥 Enfin l'année de KDB en Ligue des Champions?

Kevin De Bruyne entretient une histoire particulière avec la Ligue des Champions. Pourtant souvent présent dans les grands matchs, le Diable Rouge attend toujours son grand frisson. Et si c'était enfin la bonne?

Comme Manchester City, depuis une décennie, Kevin De Bruyne rêve de faire la Ligue des Champions son terrain de jeu. Avec quatre titres, deux Cups et cinq Coupes de la Ligue, Manchester City s'est imposé comme le club le plus prolifique d'Angleterre au cours des dix dernières

Mais l'Europe n'apporte pas autant de joie aux Mancuniens. En Ligue des Champions, les Cityzens butent systématiquement sur les dernières marches: une seule demi-finale, pas la moindre finale et toujours un seul trophée européen dans la vitrine de l'Ethiad Stadium: la Coupe des Coupes, remportée par City en 1970. Frustrant, sans doute, pour Kevin De Bruyne, qui est souvent là dans les grands rendez-vous.

Deux matchs, quatre assists!

Et si c'était enfin la bonne pour Kevin De Bruyne et ses coéquipiers? Le Diable Rouge a en tout cas marqué son territoire en Ligue des Champions lors de la phase de poules. Il n'a participé qu'à deux des six rencontres de Manchester City: à Marseille, et contre l'Olympiakos. Mais il en a profité pour distiller... quatre assists.

Suffisant pour s'installer à la deuxième place du classement des passeurs, juste derrière Juan Cuadrado, auteur de cinq assists. De retour à la compétition, et titulaire pour la première fois en un mois le week-end dernier contre Arsenal, le Diable Rouge aura l'occasion de rejoindre le Colombien, dès ce soir, à Mönchengladbach. Histoire d'enfin lancer City vers les sommets européens?