Un Fan Board plutôt calme à Anderlecht: Jos Donvil répond aux questions et aux griefs

Hier soir, le Fan Board d'Anderlecht a rencontré pour la première fois le nouveau CEO, Jos Donvil. Cela avait pour but de calmer les choses, car il y avait un certain mécontentement face aux résultats récents.

Le Fan Board, qui était déjà prévu depuis un certain temps, a été constructif. Jos Donvil, nouveau CEO du Sporting, a expliqué en termes clairs et calmes où ils voulaient aller et comment le club allait y arriver. Il a donc demandé aux supporters d'être patients.

Les sept membres du Fan Board ont relayé les griefs de leurs adhérents et Donvil y a répondu à tous. C'était une réunion tranquille. Néanmoins, ils sont sur leurs gardes à Anderlecht si ça devait mal tourner à Liège dimanche.