Alvaro Morata (Juventus) souffre d'un virus incurable et extrêmement rare

Pas au top de sa forme, l'Espagnol se remet toujours pas de ses problèmes de santé.

À la suite de plusieurs examens complémentaires, Alvaro Morata a été diagnostiqué avec un virus intestinal rare chez les hommes, a indiqué Andrea Pirlo en conférence de presse. L’Espagnol souffre du cytomegalovirus (CMV) qui a été localisé au niveau de l’estomac, provoquant ainsi des nausées et une intense fatigue. Le CMV est un virus incurable pouvant se réactiver plusieurs fois et il est contagieux.

Des médecins espagnols de l’organisme Cuidate Plus ont même déclaré que l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea était dans l’incapacité de retrouver un niveau optimal au cours de sa carrière, notamment à cause de l’enchaînement des matchs.