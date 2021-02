Thibaut Courtois après la victoire étriquée du Real: "On peut être satisfait"

Un petit but a suffi au bonheur du Real et Thibaut Courtois est satisfait.

Le Real aura souffert sur la pelouse de l'Atalanta, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mais les Merengue ont assuré l'essentiel, grâce à un but tardif de Ferland Mendy.

L'exclusion de Remo Freuler après 17 minutes de jeu aurait pourtant pu faciliter la tâche des Madrilènes. Elle a plutôt eu l'effet inverse. "Peut-être que ça nous a rendu la tâche plus difficile, parce que l'Atalanta a joué pour ne pas prendre de but et a misé sur les contres", estime Thibaut Courtois au micro de VTM.

Et le Real a eu bien du mal à mettre la défense italienne en difficulté. "Avec les nombreux absents, c'était compliqué de créer. Mais on peut être satisfait avec cette victoire", conclut le portier belge, qui n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, mercredi soir.