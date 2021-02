De Beveren à la série A : "J'ai beaucoup apprécié cela de la part de Romelu Lukaku"

Du haut de ses 21 ans, le Malinois de naissance a fait un énorme pas en avant avec sa signature en Serie A, en provenance de Waasland-Bereven.

Daam Foulon évolue cette saison sous la direction de l'ancien buteur Filippo Inzaghi, à Benevento.

Le promu avait remporté la Serie B l'année dernière, et est actuellement installé à la 12e place du classement : "Ce n'est pas mal du tout pour ce retour en Serie A", confiait Daam Foulon à Sporza. "Il y a de la qualité dans cette équipe. Nous devons encore prendre des points, mais nous sommes sur la bonne voie et espérons assurer le maintien le plus vite possible."

Pour ce qui est de la vie, le Belge apprécie son nouvel environnement dans le sud de l'Italie : "Les gens vivent pour le football. La ville n'est pas grande et on nous reconnaît rapidement dans la rue. Les gens sont très sympathiques, on vient facilement discuter ou nous inviter pour prendre un café. C'est agréable."

Daam Foulon estime apprendre beaucoup pendant les matchs également, en se frottant à des adversaires d'un tout autre calibre : "Le plus difficile a été Josip Ilicic d'Atalanta. Un très bon pied gauche. J'ai vraiment eu du mal avec lui", admet Foulon.

En Italie, le Malinois a pu croiser le chemin de Big Rom : "Il y a quelques semaines, j'ai pu parler à Romelu Lukaku. C'était sympa de discuter avec quelqu'un qui a tant d'expérience. Il connaissait très bien ma situation, il savait qui j'étais, même si je ne suis qu'un gamin qui vient de commencer à jouer en Serie A. J'ai beaucoup apprécié cela de sa part."