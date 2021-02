Ruud Vormer est sévère avec son équipe: "Ce n'était tout simplement pas assez bon"

La défaite, les absents, les blessures: Ruud Vormer ne s'est caché derrière aucune excuse après la défaite du Club de Bruges en Europa League.

Si certains joueurs du Club de Bruges étaient déçu du but tardif, ou se demandaient ce que la rencontre aurait donné si le Coronavirus ne s'était pas invité au programme, Ruud Vormer préfère lui ne pas en tenir compte.

"Nous avons fait de notre mieux. Nous avons eu quelques occasions mais ils ont marqué un beau but. Nous n'avons pas suivi sur cette action, c'était leur seule occasion je pense. Cependant, nous ne nous sommes pas créés non plus beaucoup d'occasions. Ce n'était tout simplement pas assez bon".

Même s'il manquait pas mal de joueurs, le Néerlandais ne voulait pas en entendre parler: "Ce n'est pas une excuse. Les joueurs absents nous manquent toujours, car ils apportent quelque chose, mais nous devons agir en équipe. Maintenant, nous devons aller de l'avant et nous concentrer sur le championnat et la Coupe".

Les tests? Je ne veux plus m'en soucier, je veux juste jouer au football

Est-ce que ces joueurs absents seront de retour pour le match de La Gantoise? "Ces tests.... franchement je ne veux plus m'en soucier Je veux juste jouer au football et nous verrons qui pourra jouer cette rencontre. La blessure de Dost? Je ne sais pas mais ça craint.... oui ça craint mais nous devons continuer".