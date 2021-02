Kompany sauvé pas son nom? "J'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie, alors si ça peut me donner des privilèges"

Après deux très mauvaises prestations contre le Cercle et Courtrai, les critiques sont tombées sur Kompany. Ce dernier a réagi en conférence de presse: "Je ne suis pas préoccupé par ma situation personnelle."

"Si ce n'était pas Vincent Kompany, il serait déjà viré". Cette phrase a été entendue et lue sur beaucoup de supports. Ce vendredi en conférence de presse le coach d'Anderlecht est revenu sur sa position délicate: "Je suis ravi d'être dans ma position d'entraîneur. J'ai demandé des responsabilités, sachant que le succès à court terme ne serait pas assuré. Tout le monde dans le club sait que ce n'est pas une question de court terme ou de long terme. Dans un autre club je ne l'aurais certainement pas fait, mais bien pour Anderlecht".

© photonews

D'après certaines personnes, le nom de Kompany lui permet de rester en place malgré les mauvais résultats: "Je crois dur comme fer au projet. Je veux me battre à 300% pour le club, et je ne suis pas préoccupé par ma situation personnelle. J'ai passé ma vie à surmonter des obstacles et si maintenant cela me donne des privilèges, je ne vais pas m'excuser".

Mon principal souci, ce n'est pas le nom de Kompany

"Mais s'il y a une chose à propos de laquelle je ne peux et veux pas discuter, c'est la perception. Ce n'était pas bon lors des deux derniers matches. Je dois résoudre les problèmes de l'équipe, c'est mon travail. C'est quelque chose que je peux apporter à Anderlecht. Mon souci, ce n'est pas le nom de Kompany, mais de penser jour et nuit à l'équipe. Je crois aux gens avec qui je travaille".