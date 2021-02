José Mourinho a ouvert la porte à un placardisé

Comme quoi, même José Mourinho peut parfois changer d'avis.

Auteur d'un magnifique but sur un retourné et d'une passe décisive en Ligue Europa cette semaine, Dele Alli (24 ans, 17 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) a retrouvé le sourire avec Tottenham. Content pour son joueur jeudi soir, José Mourinho a encore fait part de sa satisfaction ce vendredi en conférence de presse.

"Je suis content pour lui. Il a souffert psychologiquement d'une accumulation de petites blessures. Il avait perdu de la motivation, il était frustré. Il a su dépasser tout ça. Il en est revenu. On a eu de bonnes conversations tous les deux. Dele s'est bien entraîné, il a grappillé des minutes de jeu. Il n'est pas encore prêt à tenir un match entier, mais il peut jouer 75 ou 80 minutes", a indiqué le coach des Spurs.

La fin de la galère pour Alli ?