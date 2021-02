Kevin De Bruyne "est en pleine forme", affirme Pep Guardiola

Kevin De Bruyne a joué une heure le week-end passé, mais n'a pas été aligné en Ligue des Champions. Pas d'inquiétude cependant : le Diable Rouge va bien.

Pep Guardiola a évoqué le cas de Kevin De Bruyne, qui revient d'une blessure de plusieurs semaines et a été laissé au repos lors du 8e de finale de Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach. "Il est en pleine forme et était également en pleine forme contre 'gladbach, je ne dirai rien d'autre", rassure le coach de Manchester City. "C'est un joueur clef pour nous et il sera tellement important pour la fin de saison".

Manchester City reçoit West Ham ce samedi à 13h30. Les Citizens sont leaders de Premier League avec 10 points d'avance sur Manchester United.