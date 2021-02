🎥 Le premier but, qui tombe à pic, de la saison de Kristian Thorstvedt

Le Norvégien attendait son premier but de la saison, il ne pouvait pas espérer un meilleur moment pour débloquer son compteur.

Profitant d'un centre parfait de Gerardo Arteaga, Kristina Thorstvedt a libéré le Racing Genk à dix minutes du coup de sifflet final. Un but qui est venu couronner la grosse prestation livrée par le Norvégien, aussi bon défensivement que précieux offensivement, vendredi soir au Mambourg.

Après plus d'un an sans marquer, le Norvégien est forcément aux anges. "Je suis content de pouvoir apporter ma touche personnelle à l'équipe", sourit-il.

Surtout dans un match aussi important. Parce qu'au-delà de son but, le médian du Racing est avant tout satisfait par les trois points précieux conquis par les Limbourgeois, vendredi soir. "On était sur une très mauvaise série, donc c'était un match très important. Trois points lors d'un déplacement difficile et contre un concurrent, ça tombe à pic", conclut-il.