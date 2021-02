Un triplé d'Undav renverse Lommel et rapproche l'Union du sacre en D1B !

Incroyable scénario au Parc Duden où l'Union Saint-Gilloise a failli voir Lommel encore retarder d'un peu son sacre, mais a finalement renversé la situation.

Certes, le titre est virtuellement acquis à l'Union Saint-Gilloise de Felice Mazzù sauf énorme contre-performance - mais en retarder l'échéance mathématique fatiguera inutilement les nerfs et les organismes du côté du Parc Duden. Et à domicile face à Lommel, on peut dire que les Unionistes se sont fait peur d'entrée de jeu : un but très rapide de Verschueren mettait les Limbourgeois sur du velours (0-1, 1e).

Lommel, toujours en lice pour aller chercher la place de deuxième synonyme de barrage, ne se laissait pas démonter en seconde période quand Denis Undav égalisait (59e, 1-1) : le club du City Group reprenait l'avantage quelques minutes plus tard (2-1, 65e, Moreno). Le même Undav répondait presque dans la foulée (69e, 2-2) et offrait enfin la délivrance en toute fin de rencontre (90e+3, 3-2) : neuvième victoire consécutive pour une USG qui se rapproche inéluctablement du titre.