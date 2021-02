Tout changer à Liverpool ? Jürgen Klopp relativise

Liverpool vit une saison décevante après avoir remporté un titre tant attendu. Mais les Reds doivent-ils tout changer ? Jürgen Klopp ne le pense pas.

La course au titre est finie pour Liverpool (et peut-être finie tout court) : Manchester City a pris le large, et Jürgen Klopp a déjà déposé les armes. Mais les Reds, si dominateurs la saison passée, doivent-ils désormais envisager une refonte intégrale du noyau ? Leur coach ne le pense pas. "Je ne crois pas que ce soit le moment de changements massifs, j'entends par là 6 ou 7 joueurs remplacés", relativise-t-il en conférence de presse.

"Cette saison, mes joueurs n'ont presque pas pu jouer ensemble en raison des blessures. Oui, il y aura des réajustements, c'est logique, il faut réagir à la situation. Nous essaierons de le faire cet été", reconnaît cependant Klopp.