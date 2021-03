Les Hurlus fâchés sur l'arbitrage: "Une faute évidente!"

Mouscron a perdu deux points en fin de match, dimanche. A cause d'un but ligieux...

Fallait-il le but de Stipe Radic qui a offert un point au Beerschot à la 94e minute? Les Hurlus sont convaincus que non et ils l'ont fait savoir. Tant à l'arbitre sur le moment même qu'après la rencontre.

"J'ai revu les images et il y a une poussée fautive évidente sur Marko Bakic et sur Christophe Lepoint", peste Alessandro Ciranni. "C'est dommage que l'arbitre n'ait pas voulu aller voir les images comme je le lui ai suggéré", ajoute encore le capitaine des Hurlus.

Un but encaissé aux grandes conséquences pour l'Excel qui aurait pu revenir à hauteur du Cercle de Bruges et qui, à la place, n'a que deux unités d'avance sur la lanterne rouge.