Direction l'Italie plutôt que le Barça pour Georginio Wijnaldum?

Longtemps annoncé au Barça, le milieu de terrain néerlandais semble finalement se diriger vers l'Italie.

Georginio Wijnaldum était l'une des cibles principales de Ronald Koeman à Barcelone, mais les Blaugrana n'ont pas réussi à finaliser son arrivée lors des deux derniers mercatos. Le Néerlandais devrait toutefois bel et bien quitter Liverpool à l'issue de la saison.

En fin de contrat, il aura l'embarras du choix. Et il a même peut-être déjà pris sa décision: MediaSet affirme que Georginio Wijnaldum a un accord avec l'Inter Milan de Romelu Lukaku. De quoi meubler encore un peu plus l'entrejeu bien fourni des Nerazzurri? Réponse au plus tard, l'été prochain.