Le Real Madrid cale et laisse Barcelone revenir : "On méritait la victoire"

Malgré un but en toute fin de rencontre, les Madrilènes ont dû se contenter d'un partage face à la Real Sociedad.

Alors que l'Atlético est en train de signer un parcours presque sans faute, le Real Madrid a laissé filer son rival dans la course au titre ce lundi soir.

Le partage à la Real Sociedad ne fait vraiment pas les affaires des Merengues qui laissent, par la même occasion, le FC Barcelone revenir à leur hauteur au classement.

"Je n'ai pas aimé comment on a commencé le match. On a vite changé et on a dominé le match. On a eu trois ou quatre occasions de but, mais on n'en met aucune. Je crois qu'on méritait plus, surtout au vu de nos occasions", a confié Zidane après la rencontre dans des propos relayés par L'Equipe.