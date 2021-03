Phil Chisnall, transféré de Manchester United à Liverpool en 1964, est décédé

Phil Chisnall, ancien attaquant anglais ayant porté les couleurs de Liverpool et Manchester United, est décédé à l'âge de 78 ans. Chisnall reste le dernier joueur à avoir fait le trajet direct d'Old Trafford, où il a évolué de 1961 à 1964, vers Anfield Road en 1964. Il ne disputera que 9 rencontres avec les Reds avant de terminer sa carrière à Southend United.

Il s'agit du second décès d'un ancien joueur de Liverpool cette semaine puisque la légende Ian St John nous avait quittés un peu plus tôt.

We are saddened by the passing of our former forward, Phil Chisnall.



Phil was a product of our famed youth system and represented the club during Sir Matt Busby's tenure.



Our deepest sympathies are with his loved ones.