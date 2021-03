🎥 Un superbe assist pour Youri Tielemans, une victoire in extremis pour les Foxes

Youri Tielemans décisif, une victoire pour Leicester City: belle soirée pour les Belgian Foxes.

Après avoir pris l'eau en Europa League et laissé filer cinq unités lors des deux dernières rencontres de championnat, Leicester City a réagi sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Dans une rencontre que trois Diables Rouges ont joué dans son intégralité: Leandro Trossard avec les Seagulls, Youri Tielemans et Timothy Castagne avec les Foxes.

Et c'est Brighton qui a frappé en premier avec un but d'Adama Lallana dès la dixième minute. Sonnés, les protégés de Brendan Rodgers ont dû attendre la seconde période pour réagir. Une judicieuse passe en profondeur de Youri Tielemans permettait à Iheanacho d'égaliser et le match était relancé.

Le but libérateur est finalement tombé à quelques minutes du coup de sifflet final. Une sortie manquée de Robert Sanchez, irréprochable jusque-là, permettait à Daniel Amartey de crucifier Brighton et réveiller Leicester City (1-2). Les Foxes (2es, 53 points) repassent devant United, avant le derby de Manchester, prévu dimanche après-midi.