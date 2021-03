Rapha Holzhauser relance le Beerschot et enfonce Waasland-Beveren

Raphael Holzhauser a été le grand bonhomme de la deuxième rencontre de la journée en Pro League.

Après un pétillant partage entre Eupen et OHL, il y aura eu moins de buts entre Waasland-Beveren et l'autre promu, le Beerschot. Il n'avait pourtant fallu que huit minutes à Daan Heymans pour placer la lanterne rouge sur le chemin d'une précieuse victoire.

Un but et un assist pour Rapha Holzhauser

Mais les Waaslandiens n'ont pas tenu le choc et le Beerschot a inversé la vapeur. D'abord grâce à Joren Dom, qui profitait d'un assist de Raphael Holzhauser pour remettre les deux équipes à égalité. Et c'est ensuite l'Autrichien lui-même qui s'est chargé de donner la victoire au Beerschot, à un quart d'heure du terme (2-1).

Tournés vers l'avant et dominants par moment, les Waaslandiens ont manqué d'efficacité et ils concèdent leur 17e défaite de la saison et croiseront les doigts pour que Mouscron et le Cercle de Bruges n'engrangent pas d'unités dimanche. Excellente opération pour le Beerschot, qui grimpe à la sixième place et revient à deux points du podium.