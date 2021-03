Pour son match de Coupe de France, Marseille voulait plusieurs choses, dont vider les tribunes

L'Olympique de Marseille a voulu jouer au grand en Coupe de France, cela a été refusé et ils ont pris la porte.

Après l’exploit face à l’Olympique de Marseille (2-1) en 16es de finale de Coupe de France, Canet-en-Roussillon a fait d’étonnantes révélations. Selon le manager Jordi Delclos, le club professionnel a formulé plusieurs demandes pour se mettre dans les meilleures conditions.

"Ils ont demandé à ce qu'on évacue la tribune (où étaient des personnes accréditées, ndlr), ils ont demandé que la pelouse soit tondue, ils ont demandé qu'on arrose le terrain... On a refusé tout ça, a raconté le dirigeant du pensionnaire de National 2 sur RMC. Nous, on était là pour gagner, on était là pour faire notre match. Il était hors de question qu'on mouille le terrain et qu'on évacue le stade."

Autant dire que l’OM n’a pas donné une très belle image.