Ligue des Champions: Thorgan Hazard salue la qualification "intelligente" du Borussia Dortmund

Efficacité et solidité défensive auront été les clés pour le Borussia selon le Diable Rouge.

Absent au match aller, Thorgan Hazard était titulaire, mardi soir, en Ligue des Champions contre le FC Séville et si le Borussia s'est qualifié, il reconnaît que ça n'a pas été simple. "C'était une immense bataille, on a vraiment bien joué", insiste-t-il.

Vainqueurs 2-3 à l'aller, les Borussen ont malgré tout dû serrer les dents, mardi soir. "On a joué de manière intelligente, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais Erling Haaland a marqué deux buts. On ne devait pas se jeter vers l'avant et on a très bien défendu", analyse Thorgan Hazard.

Une qualification qui permet au Borussia de continuer à rêver sur deux tableaux: largués en championnat où ils devront se battre pour accrocher une place dans le top 4, Thorgan Hazard et ses équipiers sont donc encore en course en Ligue des Champions et qualifiés pour la finale de la Coupe d'Allemagne.