🎥 Le tout premier assist de Divock Origi en Ligue des Champions

Divock Origi avait déjà inscrit des buts diablement importants en Ligue des Champions, il n'avait pas encore réussi de passe décisive. C'est désormais chose faite.

Divock Origi aura dû attendre sa 18e apparition sur la plus grande scène européenne pour distiller son premier assist. Monté à la 71e minute en remplacement Diogo Jota, le Diable Rouge a servi Sadio Mané pour définitivement conforter la victoire de Liverpool (2-0).

Après ses trois buts inoubliables en demi-finale et en finale de l'édition 2018-2019, Divock Origi ajoute donc une passe décisive à son compteur personnel en C1. Un assist qui va sans doute faire du bien à l'attaquant belge qui n'avait plus été décisif depuis le 24 septembre et une large victoire (2-7 avec un but et un assist pour l'ancien Lillois) à Lincoln City en Coupe de la Ligue.