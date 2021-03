Et maintenant le rêve européen pour Steven Gerrard et les Rangers

Après avoir ramené les Rangers sur le toit de l'Ecosse, Steven Gerrard peut-il rêver d'amener ses troupes à la consécration européenne? Il faudra en tout se farcir les Ecossais, qui écrasent tout sur leur passage depuis le début de saison.

Déjà champions d'Ecosse, à 14 journées de la fin du championnat, les Rangers vont désormais se dévouer corps et âmes à leurs deux autres missions de la saison: aller chercher la Coupe nationale et avancer le plus loin possible en Europa League.

La tête à l'Europe

Car, tout juste auréolé du premier titre de sa (jeune) carrière d'entraîneur, Steven Gerrard n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. "Nous avons des objectifs et nous savons à quoi nous aimerions que notre fin de saison ressemble", a-t-il affirmé mercredi en conférence de presse. Sous-entendu: 'le titre est un magnifique accomplissement, mais notre saison est loin d'être terminée'.

Parce que l'ancien maître à jouer de Liverpool et ses protégés ont bien l'intention d'avancer sur la scène européenne, dans une compétition qui lui a plutôt souri depuis le début de saison. Bourreaux du Standard et de l'Antwerp notamment, les Rangers affichent un bilan impeccable en Europa League: neuf victoires, deux partages et 34 buts marqués en 11 matchs (phase éliminatoires comprise).

Le Slavia, un adversaire redoutable

De quoi envisager d'aller plus loin pour une équipe qui n'a concédé qu'une seule défaite (en 45 rencontres) depuis le début de la saison? Il faudra d'abord se défaire du Slavia Prague. Et ce ne sera pas une mince affaire. Solide leader du championnat tchèque, le Slavia vient d'accrocher le scalp de Leicester à son palmarès et ambitionne désormais de faire pareil avec les Rangers.

"On est conscient de l'ampleur du défi qui nous attend", confirme Steven Gerrard. "Le Slavia est une équipe qui joue extrêmement bien depuis le début de la saison. Il faudra qu'on joue à notre meilleur niveau pour espérer atteindre les quarts."