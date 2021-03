Gerard Piqué, absent pour le match retour, est "fier de son équipe"

Le défenseur espagnol n'était pas remis suffisamment de sa blessure et n'a pas foulé la pelouse du Parc des Princes.

Blessé et forfait pour le déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-1), mercredi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (34 ans, 3 matchs et 1 but en LdC cette saison) a apprécié la prestation de ses partenaires. L'Espagnol a tenu à les encenser après la rencontre.

"Sacré match. Un mérite énorme après le résultat du match aller. Fier des miens. La saison est encore longue et nous nous battrons jusqu'au bout. Nous continuons la tête bien haute", a lâché le champion du monde 2010 sur le réseau social Twitter. 2e de Liga à 6 points du leader, l'Atletico Madrid, le Barça peut encore croire au titre, alors qu'il défiera l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi.