Un joueur de Liverpool à nouveau cité au PSG

Les Reds savent que ce milieu de terrain n'a toujours pas prolongé, du coup il pourrait traverser la Manche.

Lié à Liverpool jusqu’en juin, Georginio Wijnaldum (30 ans, 28 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) n’a, semble-t-il, pris aucune décision pour son avenir. Ouvert à l’idée de prolonger, comme de partir, le milieu de terrain des Reds est en pleine réflexion. Et selon les informations du site Goal, un club songe toujours à l’accueillir : le Paris Saint-Germain.

Déjà intéressés par le passé, les Rouge et Bleu ont cette fois fait part de leur intérêt pour le Batave, tout comme la Juventus Turin. Il faut dire que l’ancien de Newcastle représente une piste avantageuse à tous les niveaux. En plus d’être libre contractuellement en fin de saison, l’Oranje est un excellent footballeur, expérimenté et capable d’évoluer dans plusieurs registres, dans la projection offensive notamment.