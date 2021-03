Youssoufa Moukoko bientôt à l'Euro Espoirs avec l'Allemagne ?

À 16 ans, l'attaquant allemand, natif de Yaoundé a découvert cette saison le monde du football professionnel avec le Borussia Dortmund.

À seulement 16 ans, Youssoufa Moukoko est l’une des révélations de cet exercice 2020/2021. L’attaquant du BvB a disputé 12 rencontres de Bundesliga et est même entré en jeu face au Zenit en Ligue des Champions le 8 décembre dernier. Il est même devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga en marquant le 18 décembre face à l'Union Berlin à l'âge de 16 ans et 28 jours.

Moukoko compte déjà 2 sélections avec l’Allemagne U20 et pourrait découvrir d’ici peu la sélection Espoirs. En effet, d’après le journal allemand Kicker, le sélectionneur de l’Allemagne U21, Stefan Kuntz, souhaiterait il'ntégrer à l’équipe qui débutera sa phase de groupe le 24 mars prochain face à la Hongrie.