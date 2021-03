Le choc Juventus-Napoli encore reporté

D'abord annulé, puis finalement reprogrammé, le choc entre la Juventus et le Napoli est à nouveau reporté d'un mois.

La Juventus et le Napoli ont joué leur match retour le mois dernier (victoire de Naples 1-0), mais pas encore leur match aller, qui aurait dû se jouer en octobre, mais n'avait pas eu lieu en raison de cas de Covid dans l'effectif du Napoli.

Dans un premier temps, les Napolitains avaient écopé d'un forfait pour ne pas s'être présentés à Turin, mais un appel devant le Comité Olympiqe Italien avait permis à Naples d'obtenir gain de cause: la rencontre avait finalement été programmée au 17 mars, mais les deux clubs, qui font face à des calendriers chargés, ont demandé un nouveau report. Le choc aura lieu le 7 avril.

Un duel important dans la course au titre pour la Juve, qui accuse dix points de retard sur l'Inter, mais pourrait en profiter pour réduire l'écart. Et dans la course au top 4 pour le Napoli, sixième à cinq points de l'Atalanta, quatrième, mais avec deux matchs de moins.