Le Standard jouera sa saison au Heysel !

Le Standard n'a eu besoin que d'un but pour éliminer Eupen, mais le scénario du match aurait pu être différent tant les Pandas ont vendu chèrement leur peau.

Un match de coupe, cela ne se joue pas, ça se gagne. Ce samedi, sur la pelouse un peu dégarnie du Kehrweg, Eupen et le Standard se sont rendus coup pour coup mais ce sont les Liégeois qui ont décroché le ticket en or.

Les Rouches et les Pandas n'ont pourtant pas mis beaucoup de rythme dans la rencontre, mais ils ont eu des occasions. En première mi-temps, ce sont surtout des erreurs individuelles et des coups de pied arrêtés qui ont fait frissoner les défenses.

Eupen a eu les premières opportunités, via Prevljak et Baby, avant que le Standard ne mette le nez à la fenêtre. Deux grosses occasions, signés Klauss et Muleka, à chaque fois de la tête, auraient pu permettre aux Liégeois de prendre l'avantage. A la pause, le score est toujours vierge.

Juste après la reprise, Eupen se procure une énorme occasion, via Musona. Esseulé par Peeters, le petit numéro 10 local fracasse la barre transversale. Les Germanophones semblent être mieux revenus sur la pelouse, et font moins d'erreurs que les Principautaires.

Mais dans le football, il n'y a que les buts qui comptent et ce sont les joueurs de Leye qui vont faire trembler les filets. Amallah, un peu hors du match, vient tromper Defourny sur une frappe du gauche en pleine lucarne (66', 0-1). C'était imparable pour le gardien local.

Eupen lance alors toutes ses forces dans la bataille: Ngoy et Boljevic font leur apparition. En face, la machine à gagner du remps est enclanchée, ce qui est légitime. Malgré une grosse pression, les Pandas ne reviendront pas. C'est le Standard qui est le premier finaliste de cette édition de la coupe de Belgique. En un match, les Liégeois pourront sauver une saison bien mal embarquée.