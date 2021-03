Mathias Fixelles, le vétéran : "Il y a cinq ans, c'était inimaginable"

Il est le plus ancien du noyau de l'USG et a tout donné depuis 2016 pour porter son club jusqu'en D1A : Mathias Fixelles était peut-être le joueur le plus heureux ce samedi soir.

S'il y a un joueur, dans le noyau actuel, qui représente ce renouveau de l'Union, c'est peut-être bien Mathias Fixelles : à 24 ans, l'ailier fait office de vétéran, présent depuis 2016 et ayant connu la folle ascension du club. "Il y a cinq ans, c'était inimaginable de se retrouver en D1A. Et maintenant, on y est, après pas mal de bas et beaucoup de hauts depuis l'arrivée des repreneurs", se réjouit-il au bord du terrain. "Le club a fait de nombreux pas en avant et c'est un aboutissement mérité".

Mais les joueurs se rendent-ils compte de ce qu'ils ont réussi, à savoir offrir la D1 à une équipe qui n'y était plus depuis 48 ans ? "Franchement, je ne crois pas qu'on se rend compte. On vient de gagner un match, un derby, ça fait trois gagnés sur quatre cette saison. Mais je pense qu'il faudra quelques jours, quelques semaines, pour réaliser le caractère historique de ce qu'on a réalisé. On sera dans les livres d'histoire de l'Union et c'est un honneur", assure Fixelles.

Le public, grand absent

Le Parc Duden, cependant, ne résonnait pas pour ce couronnement unioniste. "C'est vraiment triste. Ce stade vide, déjà en arrivant au stade avec beaucoup de policiers mais aucun supporters ... C'est une énorme tristesse", regrette Mathias Fixelles. "Surtout pour eux, qui attendaient ça depuis 50 ans. On a essayé de leur faire une petite dédicace, mais ça n'a pas la même saveur. L'Union est de retour à sa place ? C'est beau de vous l'entendre dire", conclut le joueur, qui découvrira donc la D1A la saison prochaine également.