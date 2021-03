Loïc Lapoussin de la cata Virton au titre avec l'Union : "Ca ne pouvait pas mieux se passer"

Loïc Lapoussin avait vécu une belle saison ... et une fin en eau-de-boudin avec l'Excelsior Virton. Arrivé à l'Union Saint-Gilloise avec l'étiquette de joueur-frisson, il va pouvoir découvrir la D1A.

Loïc Lapoussin n'aura pas reçu à l'Union le rôle central qu'il avait du côté de Virton, mais aura participé pleinement à la saison du titre tant attendu (20 apparitions, 2 buts, 3 assists). "C'est une sensation difficile à décrire, on ne réalise pas encore vraiment mais il n'y a rien de mieux pour un compétiteur", se réjouissait le Malgache après le sacre.

Lapoussin, qui venait d'une grosse désillusion extra-sportive en Gaume, a retrouvé le plaisir au Parc Duden : "Je suis arrivé dans une vraie famille, le coach comme mes équipiers ont tout fait pour m'intégrer. Je ne pouvais pas mieux arriver dans un club", sourit-il. "C'est vrai que la saison passée, je jouais plutôt milieu de terrain et le coach m'a mis sur l'aile, mais je me suis adapté assez vite". Celui qui était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de D1B la saison passée veut désormais prouver qu'il a les épaules pour évoluer un cran plus haut : "Ce sera nouveau pour moi aussi, et un niveau plus élevé, mais je suis impatient de découvrir la D1A".