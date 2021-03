L'Argentin a marqué sur penalty face à Fulham (3-0) samedi en Premier League.

En marquant sur penalty face à Fulham samedi en Premier League, Sergio Agüero a mis fin à une longue disette. Cela faisait en effet 417 jours, soit depuis le 21 janvier 2020 contre Sheffield United (1-0), que l’attaquant de Manchester City n’avait plus marqué en championnat.

Les absences prolongées pour cause de blessures et de coronavirus expliquent cette longue période de mutisme, mais l'Argentin aura tout de même eu besoin de 13 apparitions, 641 minutes et 24 tirs avant d’inscrire ce but tant attendu.