FC Barcelone : Un accomplissement de plus pour Lionel Messi qui vient d'égaler Xavi

En honorant sa 767e apparition contre Huesca, La Pulga a rejoint ce lundi Xavi en tant que joueur comptant le plus de matchs avec le FC Barcelone.

Un accomplissement de plus pour Lionel Messi. Ce lundi, l'attaquant argentin a égalé Xavi Hernández en tant que footballeur du FC Barcelone comptant le plus de matches avec le club après la victoire du club blaugrana contre Huesca. L'Argentin a disputé 767 matchs avec le maillot de l'équipe catalane et vient d'égaler le leader du classement des joueurs qui ont défendu le plus souvent la tunique blaugrana, son ancien coéquipier Xavi.

Derrière, on retrouve Andrés Iniesta qui a disputé 674 matchs avec Barcelone, Sergio Busquets (616, toujours au club), Carles Puyol (593), Gerard Piqué (558, toujours au club), Migueli (549), Víctor Valdés (535), Carles Rexach (450) et Guillermo Love (421).

Leo #Messi, a un partido de igualar a Xavi como jugador de la historia del Barça con más partidos. pic.twitter.com/gpllEmz5Nx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2021

