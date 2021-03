Hein Vanhaezebrouck énervé par le VAR: "C'est toujours penalty !!"

Hein Vanhaezebrouck était à prendre avec des pincettes après la rencontre. Le score ne l'énervait pas, au contraire des décisions du VAR.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Hein Vanhaezebrouck était passablement énervé en conférence de presse, après la défaite de son équipe (0-4) contre le Club de Bruges. Même s'il a d'abord commencé par analyser la rencontre de son équipe.

"En première période, on a joué à notre manière, en dominant, en se créant des occasions, et je pense que nous n'avons rien donné. On doit marquer dans cette période. Après il y a l'action de Mignolet avec Depoitre... l'arbitre hésite, le VAR aussi... bon soit"

Et dans la foulée, l'entraîneur des Buffalos s'est emballé: "En deuxième période Bruges a mieux joué. Mais il faut dire une chose: si après une minute, l'arbitre siffle penalty comme il doit le faire, on mène 1-0 et ensuite c'est un autre match. On ne parle même pas de l'entrée de Charles De Ketelaere. Je l'adore, il est fantastique, et Bruges est une excellente équipe, mais elle n'a pas besoin qu'on l'aide à gagner des matches. On mérite un point...mais ok c'ets de notre faute on n'a qu'à marquer nos occasions".

Il faut aussi dire que Clement était d'accord avec lui sur le penalty non sifflé sur Depoitre en seconde période. "Pour ça, je dis chapeau à Philippe, mais soit, ça ne change rien".